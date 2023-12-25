Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den Karadeniz’de fırtına uyarısı
Giriş Tarihi: 25.12.2023 22:00

Meteoroloji'den Karadeniz’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz’de saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına öncesinde uyarıda bulundu

İHA
Meteoroloji’den Karadeniz’de fırtına uyarısı

Samsun'da hafta sonu etkili olan tam fırtına sonrası yeni bir fırtına uyarısı daha geldi. Samsun Valiliği, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Orta Karadeniz'de (İnebolu-Bafra arası), rüzgarın 26 Aralık ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Fırtına hakkında meteorolojiden yapılan "Denizlerimizde kısa süreli fırtına bekleniyor" başlıklı uyarıda ise, "Orta Karadeniz'de (İnebolu-Bafra arasında) rüzgarın 26 Aralık Salı günü ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetlerinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Market değil FETÖ yuvası
Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı
Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı tutuklandı!
CHP’nin kanalında skandal sözler! Halk TV ve TELE 1’de terörle mücadele rahatsızlığı!
CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! "Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan: Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz
CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den Karadeniz’de fırtına uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA