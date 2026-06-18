Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 ilde sarı alarmı! Sağanak, fırtına ve kavurucu sıcaklar bir arada yaşanacak

Meteoroloji tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Eskişehir, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak, Aydın, Isparta, Burdur, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli yağış beklendiği için sarı kodlu uyarı verildi.

SAĞANAK YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların bazı bölgelerde kısa sürede kuvvetini artırarak hayatı olumsuz etkileme riski taşıdığı belirtildi. Özellikle Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Uşak çevreleriyle birlikte İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da hafta sonu boyunca sıcaklıklar artış gösterirken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonunun geri kalanında ise yağışın yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması beklenirken, sıcaklıklar pazar günü 28 dereceye kadar yükselecek.

ANKARA'DA SEL VE YILDIRIM RİSKİ

Başkent Ankara'da öğle saatlerinden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Kentin kuzey ve batı ilçelerinde yer yer etkili olması öngörülen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarılar yapıldı. Yetkililer, sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceğini ve trafikte dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İZMİR'DE FIRTINA VE SAĞANAK BİRLİKTE GÖRÜLECEK

İzmir'de ise sabah saatlerinde başlayan yağışların gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor. Kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına da görülebilecek. Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilirken, deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar konusunda da vatandaşları uyardı. Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızına ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklerin oluşabileceği belirtiliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR

Yurdun batısında yağışlı hava etkisini gösterirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak hava dalgası devam ediyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve çevrelerinde sıcaklıkların 39 ila 40 derece seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyor.

HAFTA SONUNDA YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYACAK

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre yağışlı sistem hafta sonu boyunca doğuya doğru hareket edecek. Cumartesi günü İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar devam edecek. Pazar gününden itibaren ise Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de hava açmaya başlayacak. Yeni haftayla birlikte yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesi ve ülke genelinde sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör