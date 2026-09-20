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Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:52

Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanak alarmı

Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisiyle giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul'un kuzey kesimlerinde de sağanak görülebilecek. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile bazı Marmara ve İç Anadolu illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtilirken, vatandaşlar sel, su baskını, heyelan ve yıldırım riskine karşı uyarıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanak alarmı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ ETKİLİ

Trabzon'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklığın 24 derece olması öngörülüyor. Samsun'da sıcaklık 25, Erzurum'da 22 derece olacak. İstanbul'un kuzey kesimlerinde de sağanak görülebilecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

#MARMARA #AKDENİZ

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Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanak alarmı
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