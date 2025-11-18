Haberler Yaşam Haberleri Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi: Göz gözü görmeyecek!
Giriş Tarihi: 18.11.2025 20:29 Son Güncelleme: 18.11.2025 20:33

Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi: Göz gözü görmeyecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye puslu ve sisli havaların etkisine giriyor. Gece ve sabah saatlerine dikkat çekilen raporda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Peki İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte saat saat beklenen kritik hava durumu gelişmeleri ve dikkat edilmesi gerekenler. İşte detaylar...

Türkiye mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklıkların ardından şimdi de puslu ve sisli havaların etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinde yoğun sis ve puslu hava hakim olacak.

Peki İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte saat saat beklenen kritik hava durumu gelişmeleri ve dikkat edilmesi gerekenler.

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486317439.jpg (750×500)

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486316165.jpg (1280×720)

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486314978.png (762×337)

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU:

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486325829.png (790×381)

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 18°C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 19°C

Parçalı bulutlu

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486332546.png (790×381)

EGE

Parçalı bulutlu, zamanla kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486328619.png (790×381)

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486308167.png (790×381)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486324383.jpg (1280×720)

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486322148.jpg (1599×899)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486316867.jpg (750×500)

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 3°C

Az bulutlu ve açık

KARS -5°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 1°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

VAN 0°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

meteoroloji-uyardi-o-illere-sis-ve-pus-geliyor-turkiyede-hava-degisimi-basliyor-1763486315986.jpg (864×486)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

