Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi: Göz gözü görmeyecek!

Türkiye mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklıkların ardından şimdi de puslu ve sisli havaların etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinde yoğun sis ve puslu hava hakim olacak.

Peki İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte saat saat beklenen kritik hava durumu gelişmeleri ve dikkat edilmesi gerekenler.