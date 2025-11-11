Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor

İşte hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporları:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu