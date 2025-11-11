Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor
Giriş Tarihi: 11.11.2025 19:52

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; hafta sonu yurdun doğu kesimlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte birçok ilde kar yağışı ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hafta sonu hangi illerde kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunu da kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; cuma gününden itibaren yurdun doğu kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

MGM'den yapılan uyarıda "Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM'nin raporunda kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

BİRÇOK İL İÇİN HAFTA SONU UYARISI: KAR YAĞIŞI GELİYOR

Raporda, hafta sonu sıcaklıkların düşeceği ve yurdun doğu kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

Cuma günü, Erzurum'da kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi; Yozgat, Kayseri, Niğde, Erzurum, Ardahan, Kars, Bitlis, Hakkari'de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar; Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.

İşte hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporları:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu

KARS -2°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu

MALATYA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

