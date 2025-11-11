Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunu da kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; cuma gününden itibaren yurdun doğu kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
MGM'den yapılan uyarıda "Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
BİRÇOK İL İÇİN HAFTA SONU UYARISI: KAR YAĞIŞI GELİYOR
Raporda, hafta sonu sıcaklıkların düşeceği ve yurdun doğu kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:
Cuma günü, Erzurum'da kar yağışı bekleniyor.
Cumartesi; Yozgat, Kayseri, Niğde, Erzurum, Ardahan, Kars, Bitlis, Hakkari'de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar; Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.
İşte hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporları:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
KARS -2°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu
MALATYA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 15°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu