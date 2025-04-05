Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: Sağanak ve kar geliyor!
Giriş Tarihi: 5.4.2025 09:29 Son Güncelleme: 5.4.2025 09:40

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: Sağanak ve kar geliyor!

Nisan ayının gelmesiyle birlikte herkes havaların ısınmasını bekledi, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni hava durumu raporu geldi. Yapılan son tahminlere göre İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm verildi. Hava sıcaklıklarının 9 derece birden düşmesi beklenirken, sağanak ve kar yağışının etkili olacağına dikkat çekildi. Meteoroloji uzmanlarından uyarı üstüne uyarı geldi: O saate dikkat!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: Sağanak ve kar geliyor!

Nisan ayı geldi ancak beklenen sıcak hava bir türlü gelemedi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaya dikkat çekti.

Yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen soğuk hava nedeniyle ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği belirtildi.

O BÖLGELER İÇİN SAĞANAK VE KAR UYARISI!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR TOZ GETİRECEK!

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI

Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

ANKARA: 12, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 14, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere Avrupa yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu

BURSA: 17, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 18, Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 16, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 19, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 17, Doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

HATAY: 19°, Öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

MERSİN: 18, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 15, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 13, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK: 16, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP: 14, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 20, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışı yağmurlu

KARS: 12, Yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

VAN: 11, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 18, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 16, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 16, Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ŞANLIURFA: 20, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: Sağanak ve kar geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz