Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: Sağanak ve kar geliyor!

ESKİŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 15, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 13, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK: 16, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP: 14, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı