Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat! O illere kuvvetli sağanak ve çığ alarmı!

Haftaya güneşli başlayan batı bölgelerimiz, yerini hızlı bir sıcaklık düşüşüne ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Google arama motorunda en çok merak edilen "Hafta sonu havalar ne zaman ısınacak?" sorusunun yanıtı da nihayet belli oldu.
23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? BAYRAMDA YAĞMUR VAR MI?
23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili için dışarıda etkinlik planlayan ailelerin en çok araştırdığı konu hava durumu oldu. Haritalardaki güncel verilere göre, bayram günü hava durumu yurdun doğusu ile batısını adeta ikiye bölecek.Marmara ve Ege Şanslı: Salı ve Çarşamba günleri etkili olan yağışlı sistem perşembe sabahı itibarıyla bu bölgeleri terk ederek doğuya doğru kayıyor. İstanbul, İzmir ve çevre illerde parçalı bulutlu, dışarı çıkmaya müsait bir hava bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz: Bu bölgelerde sağanak yağışlar bayram boyunca etkisini sürdürecek. Hatta İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklıkların 4°C'ye kadar düşmesiyle karla karışık yağmur sürprizi yaşanabilir. Ankara'da sabah saatleri serin ve yağışlı geçecek.
SAAT SAAT KRİTİK UYARI: TRAKYA'DA "KUVVETLİ" SAĞANAK, DOĞU'DA "ÇIĞ" RİSKİ!
Meteoroloji'nin yayımladığı saatlik haritalara göre 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri oldukça hareketli geçecek. Özellikle arama trendlerinde yükselişe geçen "Kuvvetli sağanak uyarısı" şu bölgeler için hayati taşıyor: Trakya'ya Gece Yarısı Baskını: 21 Nisan akşam saatlerinde (18:00 sonrası) İstanbul ve Marmara'yı etkisi altına alacak yağışlar, 22 Nisan Çarşamba gece saatlerinde (00:00-06:00) Edirne ve çevresinde şiddetini artırarak kuvvetli sağanağa dönüşecek. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Kırmızı Alarm: 21 Nisan Salı gününün tamamında Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu'nun sarp yamaçları için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Bahar aylarındaki ani ısı değişimleri ve üzerine eklenen yağışların kar örtüsünü tetikleme riski çok yüksek.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Üç büyükşehrimizde bu hafta tam anlamıyla bahar dengesizliği yaşanacak. İstanbul'da salı gününe 20°C sıcaklık ve parçalı bulutlu bir havayla başlanırken, akşam saatlerinden itibaren şehri sağanak yağış ve gök gürültüsü teslim alacak; çarşamba günü de sürecek olan yağışların ardından perşembe gününden itibaren bulutlar dağılarak hafta sonu sıcaklıklar yeniden 20°C bandına yükselecek. İzmir, salı gününü 25°C gibi tam bir bahar havasıyla geçirse de çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek; ancak Ege'nin incisi perşembe gününden itibaren hızla toparlanarak hafta sonunu güneşli ve 21°C civarında ılık günlerle geçirecek. Ankara'da ise durum biraz daha serin ve kapalı; salı günü 17°C seviyelerinde parçalı bulutlu geçecek olan gün, çarşamba ve perşembe yerini sağanak yağışlara ve 12°C'lere kadar düşen sıcaklıklara bırakacak, başkentliler ancak cumartesi günü güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 18°C'lik sıcaklıklara ulaşarak rahat bir nefes alabilecek.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER VE BÖLGELER
Haritalardaki 5 günlük tahmine göre yağışlı sistem, Türkiye'yi batıdan doğuya doğru tarayarak ilerleyecek. İşte güncel verilere göre yağışın etkili olacağı başlıca iller: Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Sivas gibi İç Anadolu illeri ile Antalya, Mersin, Adana gibi Akdeniz kıyılarında ve Karadeniz sahil şeridinde kuvvetli sağanaklar etkisini gösteriyor. Samsun, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun doğusunda Erzurum, Kars, Ağrı, Van.
MÜJDE: BAHAR GERİ DÖNÜYOR! HAVA NE ZAMAN ISINACAK?
Kötü haberler geride kalırken hava ne zaman ısınacak sorusu milyonlar için merak konusu oldu. 24 Nisan Cuma gününden itibaren yağışlı sistem yurdumuzu yavaş yavaş terk ediyor. 25 Nisan Cumartesi günü, batı ve güney kesimlerde termometreler yeniden tırmanışa geçerek 22-26°C bandına yerleşecek. İzmir, Antalya ve İstanbul'da hafta sonu planlarınızı açık havada güvenle yapabilirsiniz.
UYARILAR
Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekirken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
METEOROLOJİ YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! (21,22,23,24,25 MART)
21 NİSAN SALI
Haftanın ilk günü, Türkiye genelinde tam bir "geçiş havası" hakim. Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar (şimşek sembolleri) görülürken, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü var. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun bir kısmında ise hafif yağış geçişleri gözleniyor. Sıcaklıklar batıda 20-25°C derecelerde seyrederken, Doğu Anadolu'da 10-15°C civarında daha serin bir hava var.
22 NİSAN ÇARŞAMBA
Çarşamba günü yağışlı sistem etkisini ciddi şekilde artırıyor ve ülkenin neredeyse tamamına yayılıyor. Özellikle Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ve Karadeniz kıyıları ise daha çok yağmurlu ve kapalı bir havanın etkisinde. Yağışla birlikte sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş göze çarpıyor; örneğin iç kesimlerde 20°C olan sıcaklıkların 17-18°C'lere gerilediği görülüyor.
23 NİSAN PERŞEMBE
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yağışlı hava doğuya doğru kaymaya devam ediyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlıyken, Marmara ve Kıyı Ege'de bulutlar dağılmaya başlıyor ve hava parçalı bulutluya dönüyor. İlginç bir detay olarak, İç Anadolu'nun yükseklerinde (haritanın tam ortasındaki kar kristali sembolü) sıcaklığın 4°C'ye kadar düşmesiyle karla karışık yağmur ihtimali beliriyor. Doğu Anadolu genelinde ise yağmur etkisini sürdürüyor.
24 NİSAN CUMA
Cuma günü itibarıyla sistem etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Batı bölgelerde (Marmara, Ege) güneş yüzünü daha fazla göstermeye başlıyor ve sıcaklıklar tekrar yükselişe geçiyor. Ancak İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar hala devam etmekte. Akdeniz kıyılarında (Antalya-Mersin hattı) ise gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor. Genel olarak sıcaklıkların batıdan başlayarak mevsim normallerine dönme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.
25 NİSAN CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü, yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Yağışlar büyük oranda kesiliyor; sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı noktalarında yerel sağanaklar devam ediyor. Sıcaklıklar ülke genelinde hissedilir derecede artıyor. Özellikle Güney ve Batı bölgelerde 22-26°C bandına çıkan sıcaklıklar, bahar güneşini iyice hissettirecek gibi duruyor.
GÜNÜN İL İL SICAKLIK ÖZETLERİ (21 NİSAN SALI)
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu