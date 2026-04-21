Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat! O illere kuvvetli sağanak ve çığ alarmı!

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyükşehrimizde bu hafta tam anlamıyla bahar dengesizliği yaşanacak. İstanbul'da salı gününe 20°C sıcaklık ve parçalı bulutlu bir havayla başlanırken, akşam saatlerinden itibaren şehri sağanak yağış ve gök gürültüsü teslim alacak; çarşamba günü de sürecek olan yağışların ardından perşembe gününden itibaren bulutlar dağılarak hafta sonu sıcaklıklar yeniden 20°C bandına yükselecek. İzmir, salı gününü 25°C gibi tam bir bahar havasıyla geçirse de çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek; ancak Ege'nin incisi perşembe gününden itibaren hızla toparlanarak hafta sonunu güneşli ve 21°C civarında ılık günlerle geçirecek. Ankara'da ise durum biraz daha serin ve kapalı; salı günü 17°C seviyelerinde parçalı bulutlu geçecek olan gün, çarşamba ve perşembe yerini sağanak yağışlara ve 12°C'lere kadar düşen sıcaklıklara bırakacak, başkentliler ancak cumartesi günü güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 18°C'lik sıcaklıklara ulaşarak rahat bir nefes alabilecek.