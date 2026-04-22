Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 7 ile sarı kod! Peki sağanaklar ne zaman bitiyor, Havalar ısınacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava tahmin haritaları, Türkiye'nin yeni bir yağışlı ve rüzgarlı sistemin etkisi altına girdiğini gösteriyor. Arama motorlarında hızla yükselen "Hangi illere sarı kod verildi?", "Yağmur ne zaman bitecek?" ve "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorularının yanıtları da bu haritalarla birlikte netlik kazandı.
FIRTINA VE SAĞANAK ALARMI: 7 İL İÇİN "SARI KOD" VERİLDİ
Haritalardaki en kritik detayların başında risk uyarıları geliyor. Özellikle batı ve kuzeybatı kesimlerde yaşayan vatandaşların oldukça dikkatli olması gereken bir periyoda girildi. MGM'nin paylaştığı risk haritasında şu illerimiz "Sarı Kod" ile uyarıldı: Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Aydın. Marmara ve Batı Karadeniz: Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce Bu bölgelerde yerel olarak çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani su baskınlarına çığ düşmesine karşı vatandaşların tedbirli olması şart.
HAFTA ORTASINDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK, DOĞUDA KAR SÜRPRİZİ
Yurt genelinde hafta ortası itibarıyla şemsiyesiz dışarı çıkılmaması gereken kapalı ve yağışlı bir hava hakim. Batıdan giriş yapan ve zamanla doğuya doğru kayan bu sistem; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'i adeta sağanağa teslim ediyor. Yağışlı sistem yurdu terk etmeye hazırlanırken en büyük sürprizi ise Kuzeydoğu Anadolu'da yapıyor. Yurdun batısı yavaş yavaş güneşli günlere hazırlanırken, Ardahan ve Kars çevrelerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
HAFTA SONU PLAN YAPANLARA MÜJDE: TERMOMETRELER FIRLIYOR!
Kullanıcıların arama motorlarında en çok merak ettiği "Hafta sonu plan yapılabilir mi?" sorusunun cevabı ise oldukça sevindirici. Yağışlı ve fırtınalı günlerin ardından hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde ciddi bir bahar havası yaşanacak. Yurdun çok büyük bir bölümünde bulutlar dağılarak yerini pırıl pırıl bir güneşe bırakıyor. Sıcaklıklarda hissedilir derecede bir artış yaşanırken, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometrelerin 27-28°C seviyelerine kadar tırmanması bekleniyor. Hafta sonunun ilerleyen günlerinde iç ve doğu kesimlerde (İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu) yerel ve kısa süreli sağanak geçişleri yeniden başlasa da, yurdu saran bu sıcak hava dalgası etkisini kaybetmeyecek; tam aksine ılık ve bunaltıcı bir yağmur hissiyatı yaratacak. Batı ve güney kıyılarımız ise hafta sonunu güneşin tadını çıkararak geçirecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
22 Nisan Çarşamba sabahı yurdun kuzeybatısından giriş yapan yağışlı sistem, öğle saatleriyle birlikte etki alanını hızla genişleterek Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerini gök gürültülü sağanaklara ve saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlara bırakırken, özellikle Marmara ve Ege kıyılarında "kuvvetli yağış" alarmları dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde de batı, iç ve kuzey bölgelerde şiddetini koruyan bu sistem Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu teğet geçerken, yurdun doğu ucundaki dağlık kesimlerde sabahın ilk ışıklarından perşembe sabahına kadar kesintisiz devam eden belirgin bir çığ tehlikesi yaşanıyor; nihayet gece yarısından 23 Nisan Perşembe sabahına uzanan periyotta ise fırtınalı hava güney ve batıyı terk edip kuzeye çekilerek şimşekli yapısını kaybediyor ve sadece Marmara, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde etkili olan normal yağmurlara dönüşüyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!
22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL?
Hafta ortasında Türkiye genelinde yağışlı bir havanın hakim olduğu görülüyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamına yakınında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış beklenmezken, havanın çok bulutlu ve kapalı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Marmara'da 12-15°C, Ege ve Akdeniz sahillerinde ise 20-24°C civarında seyrediyor.
23 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL?
Yağışlı sistem yurt genelindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Batı bölgelerdeki gök gürültülü sağanak yağışlar Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz hattında etkisini korurken, yağışlı hava dalgasının Doğu Anadolu bölgesine doğru da kaydığı görülüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusu ile Iğdır çevreleri dışında kalan hemen hemen tüm illerde yağmurlu bir hava bekleniyor.
24 NİSAN 2026 CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL?
Cuma günü itibarıyla batı bölgelerde hava açmaya başlıyor. Marmara ve Kıyı Ege'de bulutlar dağılarak yerini parçalı ve az bulutlu, güneşli bir havaya bırakıyor. Ancak İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar hız kesmeden devam ediyor. Bu günün en dikkat çekici detayı ise yurdun en kuzeydoğusunda (Ardahan/Kars çevreleri) sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur veya kar yağışı (kar tanesi simgesi) beklentisi olması.
25 NİSAN 2026 CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL?
Hafta sonunun ilk gününde Türkiye genelinde ciddi bir rahatlama ve ısınma göze çarpıyor. Yurdun çok büyük bir bölümünde yağışlar yurdu terk ediyor ve yerini parçalı bulutlu, güneşli bir havaya bırakıyor. Yalnızca Güneybatı kesimlerde (Muğla ve Antalya'nın batı kıyıları) yerel gök gürültülü sağanak geçişleri ve Doğu sınırında hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklarda belirgin bir artış var; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 27-28°C'leri görüyor.
26 NİSAN 2026 PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL?
Pazar günü, iç ve doğu kesimler için yeniden hareketli bir gün olacak gibi duruyor. Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege bulutlu ancak yağışsız kalmaya devam ederken; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yeni bir yağışlı sistemin (özellikle gök gürültülü sağanakların) geniş bir alanda yeniden etkili olmaya başladığı görülüyor. Yağışlara rağmen güney kesimlerdeki 25-28°C bandındaki yüksek sıcaklıklar korunmaya devam ediyor.
İŞTE İL İL SICAKLIK DEĞERLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman dışında) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu