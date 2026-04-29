Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yalancı bahar bitiyor! Sıcaklıklar çakılacak, o illere Mayıs ayında kar yağacak...
Giriş Tarihi: 29.04.2026 09:18 Son Güncelleme: 29.04.2026 09:34

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yalancı bahar bitiyor! Sıcaklıklar çakılacak, o illere Mayıs ayında kar yağacak...

Meteoroloji'den ezber bozan son dakika hava durumu uyarısı! Hafta ortasında yüzünü gösteren yalancı bahar, hafta sonu yerini dondurucu soğuklara ve şiddetli sağanak yağışlara bırakıyor. Sıcaklıkların aniden çakılacağı tahmin edilirken, Mayıs ayında o illerimize kar yağacak! Doğu'da çığ, iç kesimlerde fırtına alarmı verilirken, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı tüm planlarınızı değiştirecek. İşte şemsiyeleri ve kalın montları yeniden çıkarttıracak 5 günlük güncel hava durumu haritası ve kar beklenen o bölgeler...

Yüksek sıcaklıklar ve ılıman havayla başlayan yalancı bahar, yerini hızla dondurucu soğuklara, kuvvetli yağışlara ve hatta kar yağışına bırakmaya hazırlanıyor. Batı ve güney sahillerimizde 25-28 derecelere kadar çıkan termometreler, yurdu etkisi altına alacak yeni sistemle birlikte sert bir düşüş yaşayacak.

ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ VE KAR SÜRPRİZİ

Balkanlar üzerinden ülkemize giriş yapacak olan soğuk hava dalgası, sıcaklıkları hızla aşağı çekecek. Marmara ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 10-15 derece bandına sıkışırken, Ankara ve İç Ege başta olmak üzere iç kesimlerde gündüz sıcaklıkları aniden 10 derece civarına kadar gerileyecek. Sıcaklıkların sıfıra yaklaşacağı İç Ege'de (Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri) yağışların kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda lapa lapa kar yağışı görülebilir. Çiftçilerimizin bu ani sıcaklık düşüşlerine ve olası zirai don riskine karşı dikkatli olması büyük önem taşıyor. Kalın montları dolaplardan çıkarma vakti geldi.

KUVVETLİ SAĞANAK VE SU BASKINI RİSKİ

Güneşin yüzünü göstermesiyle artan atmosferik kararsızlık, yerini şiddetli sağanaklara bırakacak. Yağışlı sistem Marmara'dan başlayarak tüm yurdu kapsayacak şekilde genişleyecek. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu (Niğde, Kayseri, Yozgat), Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de aniden bastıracak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı. Sistemin tam anlamıyla yurdu sarmasıyla birlikte, batıdan doğuya neredeyse yağış almayan hiçbir ilimiz kalmayacak. Su baskınlarına karşı şemsiyesiz dışarı çıkılmamalı.

HAFTA SONU HAVA DURUMU: SICAKLIKLAR ÇAKILACAK! (1 - 2 MAYIS 2026)

Hafta sonu planı yapanlar için maalesef kötü haberlerimiz var. "1 Mayıs'ta hava nasıl?" diye merak edenler için haritalar oldukça net: Türkiye genelinde şemsiyeler açılıyor! Cuma gününden itibaren yağışlı sistem, Marmara'dan başlayarak yurdun tamamına yayılıyor. 2 Mayıs Cumartesi günü yurdun batısından doğusuna neredeyse yağış almayan tek bir ilimiz kalmayacak. Bu yaygın yağış dalgasıyla birlikte Balkanlar'dan sarkan soğuk hava, termometreleri hızla aşağı çekecek. Ankara ve İç Ege başta olmak üzere iç kesimlerde gündüz sıcaklıkları aniden 10 derece civarına kadar gerileyecek. Kalın montları dolaplardan çıkarma vakti geldi

MAYIS AYINDA KAR YAĞAR MI? O İLLERE KAR GELİYOR! (3 MAYIS 2026 PAZAR)

Kullanıcıların arama motorlarında en çok sorguladığı ve inanmakta güçlük çektiği o tablo, Pazar günü gerçeğe dönüşüyor. Soğuk hava dalgasının etkisini zirveye taşımasıyla birlikte Mayıs ayı için oldukça sıra dışı bir olay yaşanacak. Marmara ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 10-15 derece bandına sıkışırken, sıcaklıkların sıfıra yaklaştığı İç Ege'de (Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri) yağışlar yerini kar yağışına bırakacak! Yüksek kesimlerde ve bu illerimizin kırsalında Mayıs ayında lapa lapa kar görebiliriz.

SÜRÜCÜLERE SİS, DOĞU'YA ÇIĞ UYARISI

Yağış ve soğuk havanın yanı sıra, görüş mesafesini ve güvenliği etkileyecek diğer doğa olaylarına karşı da tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara dahil) yoğun pus ve sis etkili olacak. Özellikle gece ve sabahın ilk ışıklarında yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Doğu Anadolu'nun sarp ve yüksek kesimlerinde, özellikle Erzurum, Şırnak, Bitlis ve Hakkari hattında "Kuvvetli Yağış ve Çığ Tehlikesi" uyarısı bulunuyor. Bölgedeki vatandaşların bu riske karşı son derece tedbirli olması şart.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI

29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA

Türkiye genelinde çoğunlukla parçalı ve az bulutlu, ilkbahar normallerine uygun ılıman bir hava hakim. Yalnızca İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi civarı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars-Ardahan çevreleri) kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri görülüyor. Antalya çevresinde ise yerel gök gürültülü sağanak ihtimali var. Sıcaklıklar ülke genelinde oldukça yüksek; batı ve güney sahillerinde 25-28 derece bandında seyrediyor.

30 NİSAN 2026 PERŞEMBE

Bulutlanmanın ülke genelinde artmaya başladığı ve yağışlı sistemin giriş yaptığı bir gün. Marmara'nın batısı (Trakya ve Çanakkale çevreleri) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağışlar başlarken; Akdeniz Bölgesi'nin büyük bir bölümü, İç Anadolu'nun güneyi ve batısında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. Diğer bölgeler parçalı çok bulutlu geçiyor, sıcaklıklarda henüz yurt genelinde belirgin bir düşüş gözlenmiyor.

1 MAYIS 2026 CUMA

Yağışlı sistemin etki alanını yurdun büyük bir kısmına genişlettiğini görüyoruz. Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun neredeyse tamamı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar oldukça yaygınlaşıyor. Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde de aralıklı sağanak yağış geçişleri var. Yağışla birlikte özellikle Marmara ve Ege'de sıcaklıklarda birkaç derecelik kademeli bir düşüş trendi göze çarpıyor.

2 MAYIS 2026 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde yağışlar neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yurdun batısından doğusuna hemen her bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakim. Bu yaygın yağışlarla birlikte soğuk hava dalgası da etkisini gösteriyor ve özellikle batı ile iç kesimlerde sıcaklıklarda hissedilir derecede sert bir düşüş yaşanıyor. Örneğin, Ankara ve İç Ege'de gündüz sıcaklıkları 10 derece civarına kadar geriliyor.

3 MAYIS 2026 PAZAR

Soğuk havanın etkisini zirveye taşıdığı, Mayıs ayı için oldukça sıra dışı ve kıştan kalma bir gün. Yurt genelinde yağışlı hava dalgası (Karadeniz, Marmara, İç ve Doğu Anadolu ağırlıklı) devam ediyor. Ancak asıl dikkat çeken nokta, sıcaklıklardaki dramatik düşüş nedeniyle İç Ege'de (Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri) yağışların kar şeklinde görülmesi. Marmara ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 10-15 derece bandına sıkışırken, kar yağışı alan yüksek ve iç kesimlerde gündüz sıcaklıkları 4-6 derecelere kadar iniyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Çankırı'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Öğleden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Ardahan ve Iğdır haric) ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

