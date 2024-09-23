Metin Arolat’a hüzünlü veda

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat (52), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül'de bir otelde sahne alan şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kalp masajı yapılan Arolat, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Arolat için önceki gün İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze, daha sonra Arolat'ın memleketi İzmir'e götürüldü. Metin Arolat, dün Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Arolat'ın yakın dostları ve sevenleri katıldı. Arolat'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, kardeşinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kelimeler bitti, söz bitti, her şey bitti. Allah rahmet eylesin. Bütün Türkiye bana başsağlığı diliyor. Herkese teşekkür ediyorum. Dualarını eksik etmesinler. Aileden tek ben kaldım. Dostlar sağ olsun" ifadelerini kullandı. Cenaze törenine katılan şarkıcı Işın Karaca ise, "Çalıştığı her sektörde sadece iyiliği, dostluğu, güler yüzü ile tanınan hepimizin çok yakın arkadaşıydı. Kötü gününde bile hepimizi güldürebilen biriydi. O yüzden son yolculuğunda burada olmalıydık. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Bir şey hazırladığımda ona mutlaka görüşünü sorardım. Yattığı yer incitmesin. Ona bu kadar kıymet verilmesi de çok güzel" diye konuştu.