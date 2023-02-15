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Giriş Tarihi: 15.2.2023 16:55 Son Güncelleme: 15.2.2023 17:55

Metin Doruklu, deprem bölgesinde kalp krizi sonucu vefat etti! Son paylaşımı yürek parçaladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için deprem bölgesine giden Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doruklu’nun sosyal medyadaki son paylaşımları ise yürekleri parçaladı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Metin Doruklu, deprem bölgesinde kalp krizi sonucu vefat etti! Son paylaşımı yürek parçaladı

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için deprem bölgesine gitti. Burada canları kurtarmak için büyük bir emek harcayan Doruklu'nun deprem bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

"MEKÂNI CENNET OLSUN"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Doruklu'nun vefat ettiğini sosyal medyadan duyurarak taziye mesajı da yayınladı. Sezer, "Deprem bölgesinde sürdürdüğü çalışmalar esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Beşir Derneği Doğu Marmara Sorumlusu, AK Parti Gölcük Yönetim Kurulu Üyesi, Kıymetli Dostum Metin Doruklu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK PARÇALADI

Doruklu deprem bölgesinden gelişmeleri de sosyal medyadan paylaşıyordu. Dünkü sosyal medyada paylaşımlarından birinde "Gece çalışan ekibimiz 10 dakika istirahat vermiş" diyerek fotoğraf kareleri paylaşmıştı.

Doruklu önceki gün ise "Kahramanmaraş'tan enkaz fotoğrafları paylaşmış şunları yazmıştı: "Depremin 8. günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin."

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Metin Doruklu, deprem bölgesinde kalp krizi sonucu vefat etti! Son paylaşımı yürek parçaladı
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