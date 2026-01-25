Metrekareye 190 kilogram yağış

Kar yağışı Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da etkisini sürdürüyor. Akdeniz'de ise şiddetli yağışlar hâkim.Antalya'da önceki gün adeta gök yarıldı. Son 24 saatte Aksu ilçesine metrekareye 190, Antalya Havalimanı ve Muratpaşa ilçesine 186, Kepez ilçesine 156, Kemer ilçesine 127, Serik ilçesine ise 110 kilogram yağış düştü.Kayseri'nin Develi ve Tomarza ilçelerinde kar kalınlığı 50 santimi geçti.Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde sobanın devrilmesi sonucu yaralanan Yalçın A. (10), 6 saat süren çalışmayla iş makinesiyle köye ulaşan ekipler tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı.Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Kucak köyünde beyin tümörü nedeniyle cihaza bağlı yaşayan 7 yaşındaki Sinan Sever, ambulans kara saplanmasına rağmen kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Bitlis'in Mutki ilçesi Tolgalı köyünde rahatsızlanan diyabet hastası çocuk yoğun kar yağışı, fırtına ve çığ riskine rağmen kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.