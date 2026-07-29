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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:48

Metrelerce sürüklenen motosikletli genç hayatını kaybetti

Çorum'da kamyonet ile ters istikamette ilerlediği iddia edilen motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Metrelerce sürüklenen motosikletli genç hayatını kaybetti
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Kaza, Osmancık Caddesi üzerindeki Yeni Osmancık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y. yönetimindeki kamyonet ile ters istikamette ilerlediği iddia edilen Ahmet Altuntaş (23) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklenirken, sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Altuntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

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