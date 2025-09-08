Metristepe’de 104 yıl sonra gerçek siper hattı bulundu

Bilecik'in Metristepe Şehitliği yakınlarında, Mehmetçik tarafından kullanıldığı tahmin edilen metrelerce uzunluktaki gerçek bir siper hattı 104 yıl sonra gün yüzüne çıktı. İnönü Savaşları'nın kazanıldığı tarihi bölgede, bugüne kadar temsili olarak canlandırılan siperlerin yanında, korumasız halde kalan gerçek siper hattı, "Metristepe Tarihi Sitleri-Tarihi Sit 9" olarak tescillendi.

Hayriye Köyü'nde yapılmak istenen Rüzgâr Enerjisi Sistemi (RES) projesi sırasında keşfedilen bu siper hattı, bölgedeki incelemelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlarca koruma altına alındı. Uzunluğu tam olarak belirlenemeyen, kıvrımlı yapıya sahip siperlerin, Kurtuluş Savaşı'nın kritik anlarından biri olan İnönü Savaşları sırasında askerlerimiz tarafından kazıldığı düşünülüyor. Metristepe Şehitliği'nde daha önce yalnızca canlandırma amaçlı temsili siperler kazılmıştı. Gerçek siperlerin tescil edilmesiyle bölgede izinsiz herhangi bir yapılaşmanın önüne geçilmesi kararlaştırıldı.