Metro arızası İstanbulluyu perişan etti

İstanbul'da her sabah işlerine gidebilmek için yola koyulan vatandaşlar gün geçmiyor ki bir aksilikle karşılaşmasın. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde ulaşımında yaşanan skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. Bu skandalların dünkü adresi ÜsküdarÇekmeköy Metro Hattı oldu. Seferlerin teknik bir arıza nedeniyle 08.00'de yaklaşık bir saat durması vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.Büyük yoğunluk yaşanırken, Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi. Bazı yolcular metro tünellerinden yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü- Aşiyan Füniküler hattında da metro seferleri dün akşam teknik bir arıza nedeniyle bir süre yapılamadı.