Metro raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetim zaafiyeti ve tüm uyarılara rağmen gerekli önlemleri almaması nedeniyle toplu ulaşımdaki kaosun önüne geçilemiyor. Gün geçmiyor ki Metrobüs başta olmak üzere, bir İETT otobüsü yolda kalmasın, kaza yapmasın ya da yanmasın.

Benzer tehlike Metro İstanbul hatlarında da yaşanıyor. Bir kaza haberi de dün M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'ndan geldi. Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü. Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yolculardan Dilek Kaygalak, herkesin panik halinde olduğunu ve metroda elektriklerin kesildiğini belirtti. Astım hastası olduğunu, nefes almakta zorlandığını anlatan Kaygalak, "Yanımda çocuklar vardı. Onlar ve anneleri de panik olmaya başladı.

Hiçbir şekilde anons yapılmadı. İnsanlar kendi imkanlarıyla kapıları açtı, kendi kendimizi tahliye ettik. Önce ileriye gittik, sonra geriye gitmemiz gerektiği söylendi. O yolu ayaklarımız su ve çamur içinde geri döndük" dedi. Ayten Yücel de, Küçükyalı- Bostancı durakları arasında metronun önce geri geri geldiğini belirterek, "Sonra duvara çarptı, bayağı sarsıntı yaşadık. Elektrikler gitti. İlk etapta açılmadı. Yangın mı, ne var bilmediğimiz için panik olduk. Bayılanlar oldu, bastonlu teyzeler vardı" diye konuştu.