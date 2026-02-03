Metro raydan çıktı facia ucuz atlatıldı

Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması İstanbullulara korku dolu anlar yaşattı. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metro, Esenler Otogar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Korku ve panik yaşayan yolcular araçtan tahliye edilirken, ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/ Kirazlı Metro Hattı'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadesi yer aldı.Yolcular, metro hattında meydana gelen gecikmelere sosyal medyadan tepki gösterdi. Evlerine ve iş yerlerine gidemediklerini belirten İstanbullular, seferlerdeki aksamaların giderilmesi için yetkililerin gerekli tedbirleri almasını talep etti. Metronun raydan çıkması sonucu yaşanan korku dolu anlarda ölen ve yaralananın olması teselli kaynağı oldu.Ekiplerin çalışmaları sonucunda metro tekrar raya oturtulduktan sonra hattaki seferler normale döndü.