Metrobüs arıza yaptı yolcular yolda kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin çökerttiği toplu ulaşım sisteminde hemen her gün arızalanan, kaza yapan ve yanan belediye otobüsleri ile metrobüsler, İstanbulluyu canından bezdirdi. Dün de Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Altunizade Durağı'nda arızalandı. Metrobüs yolunun kapanması sonucunda seferlerde aksama yaşanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı. Yolcuların yarım saat süren bekleyişlerinin ardından Zincirlikuyu, Avcılar ve Beylikdüzü istikametine giden metrobüsler, ters istikamette ilerleyerek yolcu aldı.