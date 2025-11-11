Haberler Yaşam Haberleri Metrobüs arızası İstanbullu'yu isyan ettirdi: "Lanet olsun bu belediyeye!"
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:38

Metrobüs arızası İstanbullu'yu isyan ettirdi: "Lanet olsun bu belediyeye!"

İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs arızası, yağmurlu havada işe gitmeye çalışan İstanbullu'ya eziyet çektirdi. Avcılar'dan Altunizade'ye kadar vatandaş mağdur olurken, metrobüsü kullanmak isteyen birçok kişi, yolculuğun 2 ila 2,5 saat arasında sürdüğünü dile getirdi. SABAH'a konuşan vatandaşlar, “Lanet olsun bu belediyeye!” diyerek CHP'li İBB'ye isyan etti.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait metrobüs hattında yine arıza meydana geldi. Yağmurlu hava nedeniyle işe toplu ulaşımla gitmek isteyen vatandaşlar, Avcılar'da bozulan bir metrobüs nedeniyle saatlerce metrobüs beklemek zorunda kaldı. Altunizade'ye kadar çok sayıda durakta vatandaş mağdur olurken, SABAH muhabiri Cevizlibağ metrobüs durağındaki vatandaşlara mikrofon uzattı.

Semih KARA Semih KARA
Metrobüs arızası İstanbullu’yu isyan ettirdi: Lanet olsun bu belediyeye!

Bayram Erçelik: "Metrobüste zaten hep böyle yoğunluk var. Duraklar tıklım tıklım, binemiyoruz. Benim aracım var, işe yetişmem gerekiyor. Yağmur var diye metrobüse bindim. Avcılar'dan buraya (Cevizlibağ) iki buçuk saatte geldim." Muhammed Emin Ünsal: "Esenyurt'tan geliyorum. Normalde 1 saatte geldiğim yolu 2 saatte zor geldim. İşe gidiyorum. İBB'ye çağrım, metrobüs yoluna baksınlar.

Özellikle yağmurlu havalarda çok kötü oluyor." Sami Saka: "Saadetdere'den Cevizlibağ'a gelmem 1 buçuk saat sürdü. Normalde 35-40 dakikada geliyordum. Şu anda işe gidiyorum, belki de kovacaklar beni. Lanet olsun bu belediyeye lanet! 50-55 lira para alıyor. Bütün halk isyan ediyor. Benim tanıdığım belediyeye çalışıyor. Eski parçayı söküp yeniden takıyorlar. Yeni parça yok."

ARKADAŞINA GÖNDER
Metrobüs arızası İstanbullu'yu isyan ettirdi: "Lanet olsun bu belediyeye!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz