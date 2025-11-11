Metrobüs arızası İstanbullu'yu isyan ettirdi: "Lanet olsun bu belediyeye!"

Bayram Erçelik: "Metrobüste zaten hep böyle yoğunluk var. Duraklar tıklım tıklım, binemiyoruz. Benim aracım var, işe yetişmem gerekiyor. Yağmur var diye metrobüse bindim. Avcılar'dan buraya (Cevizlibağ) iki buçuk saatte geldim." Muhammed Emin Ünsal: "Esenyurt'tan geliyorum. Normalde 1 saatte geldiğim yolu 2 saatte zor geldim. İşe gidiyorum. İBB'ye çağrım, metrobüs yoluna baksınlar.

Özellikle yağmurlu havalarda çok kötü oluyor." Sami Saka: "Saadetdere'den Cevizlibağ'a gelmem 1 buçuk saat sürdü. Normalde 35-40 dakikada geliyordum. Şu anda işe gidiyorum, belki de kovacaklar beni. Lanet olsun bu belediyeye lanet! 50-55 lira para alıyor. Bütün halk isyan ediyor. Benim tanıdığım belediyeye çalışıyor. Eski parçayı söküp yeniden takıyorlar. Yeni parça yok."