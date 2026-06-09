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Giriş Tarihi: 9.06.2026 14:23

Metrobüs cinayetinde 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

Beylikdüzü'nde metrobüs durağında çıkan tartışmada Ferdi Aras'ın (22) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden 18 yaşındaki B.B. tutuklandı.

Semih KARA Semih KARA
Metrobüs cinayetinde 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
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7 Haziran günü Beylikdüzü'nde metrobüs durağında başlayan tartışma sonucu 22 yaşındaki Ferdi Aras, 18 yaşındaki B.B. ve 49 yaşındaki babası M.B. tarafından canice bıçaklanarak katledilmişti.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda şüpheliler B.B. ile babası M.B gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. B.B. (18) tutuklanırken, babası M.B. (49) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Metrobüs cinayetinde 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
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