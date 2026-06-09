Metrobüs cinayetinde 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

7 Haziran günü Beylikdüzü'nde metrobüs durağında başlayan tartışma sonucu 22 yaşındaki Ferdi Aras, 18 yaşındaki B.B. ve 49 yaşındaki babası M.B. tarafından canice bıçaklanarak katledilmişti.

OĞLU TUTUKLANDI BABASI SERBEST BIRAKILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda şüpheliler B.B. ile babası M.B gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. B.B. (18) tutuklanırken, babası M.B. (49) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.