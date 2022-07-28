Metrobüs hattı yine dumana boğuldu

İstanbul'da sert eleştirilere neden olan teknik bakım eksiklikleri nedeniyle gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arıza yapmasın ya da alevler içinde kalmasın. Sadece metrobüs güzergâhında değil, şehrin dört bir yanında artık çok sık yaşanan bu manzaralar, yollarda büyük sıkıntı yaşayan vatandaşların tepkisine neden oluyor. Benzer bir olay da dün Üsküdar'da yaşandı. Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, Altunizade durağına yaklaşırken henüz bilinmeyen nedenle duman çıkararak arızalandı. Yayılan yoğun duman nedeniyle yolcular kısa süreli panik yaşadı. Aracı durağa yanaştıran sürücü yolcuları tahliye etti. Bu sırada vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yolcuların duman çıkan metrobüsten hızla uzaklaşması yer aldı. Arızalanan metrobüs, dumanların azalmasından sonra yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne hareket etti. Öte yandan aynı durakta başka bir metrobüsün arızalanması da dikkatlerden kaçmadı. Durağın önünde bekletilen arızalı araç, çekiciyle kaldırıldı.SULTANGAZİ'DE tamir sonrası test sürüşüne çıkan özel halk otobüsü alev alev yandı. Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda tünelden geçişi sırasında alev alan otobüsün sürücüsü İsmail Sezici ve 9 yaşındaki oğlu son anda kurtulmayı başardı. Yangın itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Mustafa BAKIRHAN/SABAH