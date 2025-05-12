Metrobüs kazasında ölen eşine gözyaşları veda etti

10 Mayıs günü Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, sigortacı olan Ebru Heper hayatını kaybederken, 54 kişide yaralandı.
Metrobüse binmek üzereyken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Heper'in cenazesi İstanbul'daki işlemlerin ardından memleketi Sivas'a gönderildi. Heper için Ay yıldızlı camide öğle namazı kılındı. Heper'in eşi Sabri Heper taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti.
Gözyaşlarıyla eşine veda eden acılı eşi yakınları teselli etti. Kılınan cenaze namazı sonrası Heper'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.