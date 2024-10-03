Metrobüs kazasında yeni gelişme İETT denetim amiri tutuklandı

29 Ağustos sabah saat 08.30 sıralarında Sefaköy mevkiinde Küçükçekmece Adliyesi önünde meydana gelen kazada metrobüs hattında bir süredir devam eden Beyaz Yol çalışmalarının olduğu bölgede, geçici olarak inşa edilen yan yola girmesi gereken metrobüs şoförü, metrobüs yolunda seyrine devam etmeye kalkıştı. Tam yol ayrımında iki yol denetim amirinin içerisinde olduğu ticari araç da duruyordu. Beylikdüzü istikametine doğru giden bu metrobüs, hem uyarı levhasına uymayıp yan yolu kaçırdı hem de ticari araca çarpmamak için son anda bir manevra yaptı fakat karşı şeritte seyreden metrobüse orta kısımdan hızla çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık İETT Metrobüs Daire Başkanlığında Denetim Amiri H.P. ve taşeron şirketin Proje Müdürü N.B. hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheliler İETT Metrobüs Daire Başkanlığında görevli Denetim Amiri H.P. ve taşeron şirketin Proje Müdürü N.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 3 kişide daha önce tutuklanmıştı. Kazayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi.