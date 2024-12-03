Metrobüsten düşen yolcu yaralandı

Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu bir yolcu araçtan düşerek yaralandı. Saadetdere'den Beylikdüzüne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırıldı. Bu sırada kapıya yaslanan bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralandı.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü. Metrobüsün sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından emniyete götürüldü.