Metroda çocuğa şiddete gözaltı

Yenikapı- Hacıosman metrosunda saç tokası satan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük bir çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti. Görüntüler üzerine başlatılan çalışmada, çocuğa şiddet uygulayan D.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.