Haberler Yaşam Haberleri Metro’da gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Durum fark edilince bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 12.8.2025 17:43

Metro’da gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Durum fark edilince bakın ne yaptı!

İstanbul Şişli'de metro içerisinde meydana gelen olayda, bir erkek yolcu, çevresindeki kadınları gizlice kayıt altına aldı. Durumu fark eden bir kadın yolcu, tepkisini yüksek sesle dile getirerek insanları uyarırken, “Fotoğraf çekmedim” diyen adam telefonunu parçaladı. Öte yandan şüpheli adam gözaltına alınırken, yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Metro’da gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Durum fark edilince bakın ne yaptı!

İstanbul Şişli'de metro seferi sırasında yaşanan olay, hem yolcular arasında gerginliğe hem de sosyal medyada geniş yankı bulan tartışmalara neden oldu. İddiaya göre, bir erkek yolcu, çevresindeki kadınların gizlice fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden bir kadın yolcu, tepkisini yüksek sesle dile getirerek diğer yolcuları da uyardı.

TELEFONU PARÇALADI

Olayı fark eden kadın, adamın elindeki telefonu işaret ederek 'Fotoğraf çekiyor' uyarısı üzerine çevredeki yolcular da şüpheliye yöneldi. Artan tepki karşısında kendini savunan adam, 'Fotoğraf çekmedim' diyerek kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi.

O esnada şahıs elindeki telefonu ani bir hareketle ikiye katlayarak parçaladı. Metro içerisinde yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından emniyet çalışma başlattı. Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şahıs D.K.,(54) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Metro’da gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Durum fark edilince bakın ne yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz