Metroda yangın paniği

İstanbul'da toplu ulaşım sistemi alarm vermeyi sürdürüyor. İETT otobüslerinin sık sık kaza yapması, bakım eksikliği nedeniyle arızalanması ya da bir anda alevler içinde kalması, artık kimseyi şaşırtmıyor. Metrobüs ve metro istasyonlarındaki sorunlar da vatandaşların tepkisine neden oluyor. Çalışmayan asansörler ve arızalı yürüyen merdivenler, işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Üstüne üstlük seferlerdeki aksaklıklar nedeniyle istasyonlarda yoğunluklar yaşanıyor. İBB artık hergün yaşanan bu sorunlara, yoğun eleştirilere rağmen çözüm üretemiyor. Bu nedenle de tehlike her geçen gün büyüyor.Toplu ulaşımda yaşanan son krizin adresi önceki gece Şişli oldu. Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nun yürüyen merdiveninde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yürüyen merdivenin motor kısmında aniden dumanlar yükselmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstasyona yayılan yoğun dumandan etkilenerek fenalaşan bir güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.