Metrodaki saldırgan mağdur olduğunu söylemişti! Saldırıya uğrayan anne ve kızın ifadeleri ortaya çıktı

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLENDİK'

Bir sonraki durakta annesiyle birlikte indiklerini söyleyen Senanur D., metro durağındaki güvenlik şefiyle konuştuklarını, şefin kendilerine bir şey yapamayacaklarını ve polise gitmeleri gerektiğini söylediğini, olayın şokunu atlattıktan sonra polis merkezine gittiklerini ve psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirtti.

'KIZIMA VE BANA SALDIRDI'

Anne Nilgün M. Damgacı ise ifadesinde 'Biz metrodayken tesettürlü bir bayana metrodaki bir erkek 'Maskenizi tam takın' diye bağırdı. Bayan da erkek şahsa 'Çok özür dilerim, alerjimden dolayı tam takamıyorum' dedi. Bunun üzerine erkek, kadının üzerine yürüdü. Sesini de yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı. Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm' diyerek olayı anlattı.