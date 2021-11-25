Metrodaki saldırgan mağdur olduğunu söylemişti! Saldırıya uğrayan anne ve kızın ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın emniyette verdiği ifadenin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
SALDIRGAN MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Emniyetteki ilk ifadesinde cebindeki bıçağı biletmek için yanına aldığını ve metroda maske takmadığı için karşısındaki bayanla tartışma yaşaması sonucu olayın büyüdüğünü söyleyen şüpheli Emrah Y., metroda kendisine hakaret ettikleri iddia eden anne Nilgün M. D. ve kızı Senanur D.'den şikayetçi olduğunu söyledi.
'BAYANA BAĞIRINCA MÜDAHALE ETTİM'
Şüpheli adamın ardından saldırıya uğrayan anne ve kızın ifadeleri de ortaya çıktı. Senanur D., emniyetteki ifadesinde annesiyle birlikte metroya bindiklerini ve Kadıköy istikametinde seyahat ettiklerini belirterek 'Metro Bostancı durağındayken çarşaflı bir kadının maskesinin burnundan biraz aşağı indiğini gören bir erkek şahıs bayana 'Korona var bir de sizinle mi uğraşacağız' dedi. Bayan da şahısa cildinde yara olduğunu ve kapattığında ağrı yaptığı belirtti. Erkek şahıs hakaret etmeye başlayınca ben de kendisine bayana bağıramayacağını söyledim' dedi.
GENÇ KADINI DARP ETMİŞ
Genç kadın ifadesinin devamında 'Erkek şahıs bana da hakaretler etmeye başladı. Sonrasında benim üzerime yürüdü ve tekme attı, yumruk savurdu. Annem şahsın elinden beni almaya çalışırken şahıs annemi metro içinde fırlattı. Karmaşa devam ederken metrodan biri 'Bıçak var' diye bağırdı. Bu sırada annem benim önüme geçti. Şahıs küfür ederek elimdeki bıçağı bize savurdu. Bu sırada metroda kimse araya girmedi. Metro durunca şahıs metrodan indi. Bu sırada kapı açıkken tekrardab bıçağı savurup hakaretler etti. Kapılar kapanınca kapıya vurdu ve tehditlerine devam etti. Bu sırada metrodaki yardım butonlardan yardım istedik ama kimse gelmedi' şeklinde konuştu.
'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLENDİK'
Bir sonraki durakta annesiyle birlikte indiklerini söyleyen Senanur D., metro durağındaki güvenlik şefiyle konuştuklarını, şefin kendilerine bir şey yapamayacaklarını ve polise gitmeleri gerektiğini söylediğini, olayın şokunu atlattıktan sonra polis merkezine gittiklerini ve psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirtti.
'KIZIMA VE BANA SALDIRDI'
Anne Nilgün M. Damgacı ise ifadesinde 'Biz metrodayken tesettürlü bir bayana metrodaki bir erkek 'Maskenizi tam takın' diye bağırdı. Bayan da erkek şahsa 'Çok özür dilerim, alerjimden dolayı tam takamıyorum' dedi. Bunun üzerine erkek, kadının üzerine yürüdü. Sesini de yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı. Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm' diyerek olayı anlattı.
BIÇAK ÇEKEREK YÜZLERİNE SAVURMUŞ
Kızının bu sırada düştüğü yerden kalktığını ve kendisine destek olduğunu söyleyen anne, 'Erkek şahıs bıçak çekerek bize saldırdı. Kızıma karşı bıçağı savurdu. Bıçak, kızımın yüzüne çok yakın bir şekilde geçti. Kızım kendini geri çekmeseydi yüzüne gelecekti. Bıçağı savururken de küfürlerine devam etti. Metro durunca, şahıs bıçağı savurarak metrodan indi ve bıçakla trenin camlarına vura vura bizim bulunduğumuz vagona geri geldi. Trenim kapısından içeri girip çıktı ve yine kızıma bıçağı sallayarak küfürlerine devam etti' ifadelerini kullandı.
'GÜVENLİK ZAAFİYETİ VARDI VE YARDIMIZA GELEN OLMADI'
İfadesinin devamındaysa mağdur anne, sürekli acil çağrı butonuna bastıkları, bıçaklı şahıs olduğu söyleyip yardım istediklerini fakat herhangi bir güvenlik görevlisinin yardıma gelmediğini belirterek 'Sonrasında metro kapılarını kapatarak hareket etti. Metronun hareket etmesiyle sadece bir tane güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Kızım ve ben metroda oturduk. Yolcular bizi sakinleştirdi. Sonra Yenisahra durağında güvenlikle beraber ve şahsın bağırdığı kadınla birlikte indik. Bayan şahıs olanları videoya çektiğini söyledi. Videoyu alıp şikayetçi olmak istediğimi söyleyince güvenlik şahsın yakalanamadığı için polisi çağıramayacaklarını ve şikayetçi olmayacağımızı söyledi. Biz de polis merkezine gittik' diyerek bir güvenlik zaafiyeti olduğunu düşündüğünü, bunun araştırılmasını istediğini ve dışarı çıkmaya korkak hale geldiklerini aktardı. Mağdur anne bıçaklı şahıstan ve güvenlik görevlisinden de şikayetçi olduğunu belirtti.