Metropol İstanbul’a mega metro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında müjdesini verdiği Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı'nda çalışmalar sona yaklaşılıyor. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı–İstanbul Havalimanı arası yaklaşık 30 dakika, Halkalı–Gayrettepe arası 57 dakika, Halkalı–Kağıthane arası 54 dakika, Halkalı–Göktürk arası 43 dakika olacak. Tünel kazıları tamamlanırken istasyonlarda ince işler, peyzaj düzenlemeleri ve elektromekanik sistemlerin kurulumu devam ediyor. Test ve devreye alma süreçlerinin ardından hat hizmete açılacak.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE HIZLI HATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu SABAH'a yaptığı değerlendirmede, Arnavutköy-Halkalı kesiminde çalışmaların sürdüğünü ve sertifikasyon sürecinin ardından hattın bu yıl içinde tamamen hizmete alınmasının hedeflendiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, artık hızlı trenlerin fabrikalarını inşa edebilen, teknolojisini geliştiren, üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten, tren setlerini üreten ve test eden bir Türkiye olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalıİstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız" dedi.