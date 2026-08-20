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Giriş Tarihi: 20.08.2026

Metruk binada erkek cesedi

Metruk binada erkek cesedi
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Şişli Paşa Mahallesi'ndeki metruk binadan çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, metruk binada yaptıkları incelemelerde bir kişiyi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede ve metruk binada güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden kişinin Ayhan A. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Metruk binada erkek cesedi
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