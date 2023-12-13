Mevlana’nın gölgesinde 15 yıldır uyuyor

Ünlü Fransız akademisyen ve avukat Profesör Eva de Vitray Meyerovitch, aldığı hukuk ve felsefe eğitiminin ardından tasavvufla ilgilenmeye başladı. Zaman içerisinde Müslüman olup 'Havva' adını alan Eva, 1998'de bir konferans için Konya'ya geldi. Eva burada yaptığı konuşmada "Beni öldükten sonra Konya'da Mevlana'nın gölgesine defnedin" diyerek vasiyette bulundu. 1999 yılında 90 yaşındayken Fransa'da hayatını kaybeden Eva'nın cenazesi ailesi tarafından Paris'te toprağa verildi. Eva'nın vasiyetini yerine getirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye'deki dostları girişimlerde bulundu.Eva'nın çocuklarıyla iletişime geçen yetkililer, ölümünden 9 yıl sonra Fransız profesörün naaşını Konya'ya getirdi. Eva de Vitray Meyerovitch'in naaşı Şeb-i Arus gününe denk gelen 17 Aralık 2008'de Mevlana Türbesi'nin yanı başında bulunan Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fransız Eva, 15 yıldır Mevlana'nın gölgesinde huzur içinde uyuyor. Eva'nın cenazesi Konya'ya getirilmeseydi 1 yıl sonra mezar parasının ödenmemesi üzerine kemiklerinin sökülüp ortak çukur denilen bir yere atılacağı belirtildi. Eva de Vitray Meyerovitch başta Mesnevi olmak üzere Mevlana'nın tüm eserlerini Fransızca'ya çevirdi.