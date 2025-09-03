Mevlid Kandili nedir, bu gece ne oldu? Mevlid Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

Mevlid Kandili, İslam dünyası için özel bir yere sahip olan mübarek gecelerden biridir. Hz. Muhammed'in doğumunu anmak amacıyla idrak edilen bu gece, dua ve ibadetlerle karşılanıyor. Milyonlarca kişi "Mevlid Kandili nedir, bu gece ne oldu?" sorusuna yanıt ararken, kandilin anlamı, önemi ve faziletleri de araştırılıyor. İşte Mevlid Kandili'ne dair tüm detaylar.
2025 Diyanet dini günler takvimine göre hicri takvimden hareketle bu yıl Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.
"Mevlid" kelimesi, doğum zamanı ve mekanını anlatan bir terimdir ve İslam kültüründe Hz. Peygamber'in doğumu, bu vesileyle düzenlenen törenler ve bu konudaki yazılı eserler anlamında kullanılır.
Hz. Peygamber'in doğumu Fil Vakası'nın yaşandığı yıl olarak bilinir; miladî olarak ise genel kabul 569, 570 veya 571'dir. Rebiülevvel ayının 12'sinde, gündüz doğduğu rivayet edilir; Pazartesi günü dünyaya geldiğine dair daha sahih hadisler de mevcuttur.
Bu kapsamda Mevlid Kandili de Rebiülevvel ayının 12'sinde idrak ediliyor.
Mevlid-i Nebi Haftası, Kutlu Doğum Haftası, Veladet Kandili gibi isimlerle anılan Mevlid Kandili, Hz. Peygamber'in sağlığında kutlanmadığı, Erken dönem halifeliklerinde ve Emevî-Abbâsî dönemlerinde de bu tür uygulamalara rastlanmadığı kaynaklarda yer alır.
İlk resmi Mevlid kutlamaları ise Fâtımî Devleti'nde, Mısır'da, Muiz-Lidînillâh dönemi (972–975) itibarıyla devlet himayesinde başlatılmıştır. Bu dönemde, mevlid törenlerinde helva dağıtımı, hutbeler ve hatim gibi uygulamalara gidilmiştir.
Osmanlı Devleti'nde Mevlid kutlamalarının protokol içine girmesi Kanunî Sultan Süleyman dönemine dayanır. III. Murad zamanında ise minarelerde kandiller yakılması, camilerde Mevlid okunması yönünde resmî emirler verilerek kutlama tamamen devlet düzeyinde kabul edilmiştir.
Mevlid Kandili vesilesiyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sevgisinin daha çok yayılmasına ve Peygamber'in hayatı hakkında kıymetli bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasına vesile oluyor.
Bu kapsamda Hz. Peygamber'in mesajları, öğretileri ve örnek alınacak davranışları bir kez daha zikredilmiş oluyor.