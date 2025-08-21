MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor, hangi tarihte idrak edilecek?

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumunun anıldığı mübarek gecelerden biridir ve Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilir. Müslümanlar bu özel gecede ibadetle meşgul olur, dualar eder ve Kur'an-ı Kerim okurlar. Camilerde düzenlenen mevlid programlarıyla Peygamberimizin hayatı ve insanlığa bıraktığı öğütler hatırlanır. Peki, 2025 yılında Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte merak edilen tarih…
2025 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ
Müslümanlar için büyük önem taşıyan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve manevi olarak kendini yenilemek için özel bir gecedir. 2025 yılında Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN İSLAM'DAKİ YERİ
Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişini anmak amacıyla, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasında manevi önemi büyük olan günlerden biridir.
"Mevlid" kelimesi, sözlükte "doğum zamanı" anlamına gelir. İslam kültüründe ise bu terim, özellikle Peygamber Efendimizin doğumunu anmak için düzenlenen etkinlikleri ve bu konu üzerine yazılan eserleri tanımlamak için kullanılır. Mevlid Kandili, Müslümanlara ibadet, dua ve Peygamberimizin hayatını hatırlama fırsatı sunan özel bir gecedir.
Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır.
O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.
Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.