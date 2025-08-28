MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

Mevlid Kandili, İslam alemi için Hz. Muhammed'in doğumunu anma ve onun örnek yaşamını hatırlama fırsatı sunan çok özel gecelerden biridir. Bu anlamlı gecede camilerde ve evlerde Kur'an tilaveti yapılır, dualar edilir; Peygamberimizin hayatı, öğretileri ve insanlığa kazandırdığı değerler üzerinde derinlemesine düşünülür. Peki, 2025 yılında Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, ibadetleri ve faziletleri neler? İşte merak edilen detaylar…
2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2025 yılında Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel gecede Müslümanlar, Hz. Muhammed'in dünyaya gelişini anmak için ibadet eder, dualar okur ve Kur'an tilavetinde bulunur. Camilerde mevlid programları düzenlenirken, aileler de evlerinde manevi bir atmosferde bu anlamlı geceyi ihya eder. Peygamberimizin örnek hayatı ve insanlığa kazandırdığı değerler bu gecede hatırlanır, sevgi ve hoşgörü duyguları pekiştirilir.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişi, İslam aleminde büyük bir sevinç ve manevî derinlikle anılır. Bu özel gün, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak idrak edilir ve Müslümanlar tarafından ibadet, dua ve kutlamalarla geçirilir.
"Mevlid" kelimesi, sözlükte "doğum zamanı" anlamına gelir. İslâm kültüründe ise bu terim, özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu anmak amacıyla yapılan etkinlikleri, okutulan mevlidleri ve bu konuda yazılan eserleri tanımlamak için kullanılır. Mevlid Kandili, böylece hem Peygamberimizin dünyaya teşrifini hatırlama hem de onun örnek hayatından dersler çıkarma fırsatı sunan önemli bir dini gündür.
KANDİL GECESİ YAPILACAK İBADETLET NELERDİR?
1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli
2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?" gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.
7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
10. Kişi, kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine, hatta isim zikrederek dualar etmeli.
11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.
12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip; sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
13. O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilahi ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.
17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
18. Hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.