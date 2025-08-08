Mevsimlik tarım işçilerine çok yönlü destek! Devletin koordineli çalışmasıyla koşullar iyileştiriliyor

İlgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle geçici yerleşim alanlarının altyapıları güçlendirilirken, mobil sağlık ve eğitim hizmetleri yaygınlaştırıldı. Kayıtlı çalışma ve sosyal güvence uygulamaları teşvik edilerek, tarım işçilerinin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmalarına imkân sağlanıyor.

SAHADAKİ KAMU KURUMLARI

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelir durumuna göre ailelere düzenli ve geçici nakdi yardımlar sunuyor. Ayrıca, kadın ve çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetleri ile gezici sosyal hizmet ekipleri de görev yapıyor.

• Tarım ve Orman Bakanlığı, çocuk işçiliğin önlenmesine dönük denetimler yaparken, işverenlere rehberlik sağlıyor ve bazı bölgelerde örnek geçici yerleşim alanları kuruyor.

• Sağlık Bakanlığı, 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda mobil ekiplerle; poliklinik hizmetleri, bağışıklama, gebe-bebek izlemleri, kronik hastalık taramaları ve çevre sağlığı hizmetleri sunuyor. Kadınlara üreme sağlığı ve doğum bakımı desteği sağlanıyor.

• Millî Eğitim Bakanlığı, çocukların eğitime erişimini sağlamak için taşımalı eğitim, geçici sınıflar ve telafi programları uyguluyor. e-Okul sistemine entegre edilen özel modüllerle çocukların eğitim takibi yapılıyor. Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik sivil toplumla iş birliği protokolleri yürürlüğe kondu.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli ve sigortalı çalışmayı yaygınlaştırarak kayıt dışı istihdamla mücadele ediyor.

• İçişleri Bakanlığı, mevsimlik işçilerin yolculuk güvenliği, kimlik bildirimleri ve geçici yerleşim alanlarının güvenliği için önlemler alıyor.

YEREL YÖNETİMLER VE STK'LAR DA SAHNEDE

Belediyeler; çöp toplama, içme suyu temini, seyyar tuvalet hizmeti ve ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşları ise hijyen kitleri dağıtıyor, sosyal uyum etkinlikleri düzenliyor ve çocuklara yönelik gezici merkezler kuruyor.

RESMî KAYNAKLARA DİKKAT ÇAĞRISI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sürecin ilgili tüm kurumların koordinasyonu ile çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayarak, kamuoyunun yalnızca resmî açıklamaları dikkate alması gerektiğini hatırlattı. Merkez, yanlış veya eksik bilgiye karşı bilgilendirme çalışmalarının süreceğini ifade etti.