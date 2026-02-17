Gaziantep'te yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada mahalle savaş alanına dönerken bir kişi ise araçla karşı taraftakileri ezmeye çalıştı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Şehitkamil ilçesinin Şirinevler Mahallesi'nde önceki gece geç saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Olayı duyan tarafların akrabalarının dahil olmasıyla bıçaklar ve sopaların da kullanıldığı büyük bir kavga yaşandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan meydan savaşı gibi kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın hızla kavga edenlerin arasına dalması ve tarafların aracın altında kalıp ezilmekten son anda kurtulması dikkat çekti. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

