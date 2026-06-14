Meydanlar kırmızı beyaza büründü: Yüzbinlerce kişi A millileri meydanlarda izledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye, ilk maçını Avustralya ile oynadı. Türkiye saatiyle sabah 07.00'de başlayan Türkiye – Avustralya maçı için belediyelere kent meydanlarına, sahil parklarına ve önemli tarihi mekanlara dev ekranlar kurarak Türkiye A Milli takımının maçını izlemesine imkân sağladı. İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından tarihi Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekranlarda vatandaşlar maçı izledi. Vatandaşlara İstanbul Valiliğince hazırlanan milli takım formaları dağıtıldı. Etkinlik kapsamında katılımcılara çorba ve çay ikramında da bulunuldu.

İSTANBUL VALİSİ TARİHİ HİSARDA İZLEDİ

Vatandaşlar, milli takımın mücadelesini tarihi atmosferde dev ekrandan takip ederek maç heyecanını birlikte yaşadı. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Vali Gül, Fatih Belediyesinin organizasyonuyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bizler de spor şehri İstanbul anlayışıyla formalarımızı hemşehrilerimize hediye ettik. İnşallah İstanbul'umuzun her tarafında bu heyecan en üst düzeyde yaşanacak." dedi.

DEV EKRANLAR KURULDU

A Milli Futbol Takımımızın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı kritik müsabaka, Sultanbeyli Belediyesi'nin organizasyonuyla kent meydanına kurulan dev ekranda coşkuyla takip edildi. Sabahın erken saatlerinde meydanı hıncahınç dolduran 10 binin üzerindeki vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu. Sultanbeyli Belediyesi tarafından dev ekran önünde maçı takip eden vatandaşlara çorba ve simit ikramı yapıldı. Maçın başlamasıyla birlikte heyecanın doruğa ulaştığı meydanda vatandaşlar, tek yürek halinde ay-yıldızlı ekibi destekledi.

AK PARTİ İL BAŞKANI BEYKOZ'DA VATANDAŞLARLA İZLEDİ

Beykoz Onçeşmeler Meydanı'nda da çok sayıda vatandaş karşılaşmayı takip etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve eşi Mustafa Gürzel de karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izledi.

PENDİK'TE SAHİLE EKRAN KURULDU

Pendik Belediyesi tarafından sahilde kurulan dev ekranlarda Türkiye- Avustralya maçını izleyen vatandaşlara kahvaltılık da ikram edildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE EKRAN ÇALIŞMADI

Öte yandan Büyükçekmece Belediyesi Mimaroba Atatürk Parkı ve Büyükçekmece Sahili'nde kurduğu ekranlar çalışmayınca vatandaşlar tepki gösterdi. Sahildeki ekran 40. dakikada çalıştırılabildi. Türkiye, ilk maçında Avustralya karısında 2 -0 yenildi.