Meydanları su bastı yollar çöktü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle Karasu Deresi taştı. AFAD, UMKE ve DSİ ekiplerinin müdahalesiyle ahırlarda mahsur kalan 100 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan son anda tahliye edildi. Yahyalı ilçesinde ise sel nedeniyle dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalesi yolu çöktü, Büyükçakır Mahallesi sular altında kaldı.

Amasra'da hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu. Dalgalar kaldırım taşlarını sökerken, otopark alanına zarar verdi. Sahil Güvenlik önlemleriyle balıkçı tekneleri limana sığındı, bölge şeritlerle yaya girişine kapatıldı.

Bulgaristan'daki yağışlar ve kar erimesiyle Tunca Nehri'nin debisi saniyede 204 metreküpe çıkarak "kırmızı alarm" seviyesine ulaştı. Taşkın sonucu tarihi Sarayiçi bölgesi ve Kırkpınar Er Meydanı tamamen sular altında kaldı. Yetkililer, vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.