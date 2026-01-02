Meysu Gıda halka arz oluyor! Meysu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

Meysu Gıda halka arzına ilişkin detaylar yatırım gündeminde yerini aldı. SPK tarafından onaylanan süreçte hisse fiyatı, talep toplama günleri ve borsada işlem göreceği kod dikkat çekiyor. 1.3 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzda detaylar belli oldu. Peki, Meysu Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var ve pay fiyatı ne kadar?
Meysu Gıda halka arzına dair öne çıkan başlıklar şu şekildedir:
Halka Arz Tarihi: 5-6-7 Ocak 2026 (Pazartesi, Salı, Çarşamba)
Halka Arz Fiyatı: 7,50 TL
Halka Arz Kodu: MEYSU
Dağıtım Yöntemi: Bireysel Yatırımcıya Eşit Dağıtım
Olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL).
- 250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL).
- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL).
- 500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL).
- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL).