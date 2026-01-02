Haberler Yaşam Haberleri Meysu Gıda halka arz oluyor! Meysu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?
Halka arz takviminde yerini alan Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş., borsa yatırımcılarının yakın takibine girdi. SPK tarafından onaylanan halka arz sürecinde MEYSU talep toplama tarihleri, borsa kodu ve hisse fiyatı gibi detaylar araştırılıyor.Peki, Meysu Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...

Meysu Gıda halka arzına ilişkin detaylar yatırım gündeminde yerini aldı. SPK tarafından onaylanan süreçte hisse fiyatı, talep toplama günleri ve borsada işlem göreceği kod dikkat çekiyor. 1.3 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzda detaylar belli oldu. Peki, Meysu Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var ve pay fiyatı ne kadar?

MEYSU GIDA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Meysu Gıda halka arzına dair öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

Halka Arz Tarihi: 5-6-7 Ocak 2026 (Pazartesi, Salı, Çarşamba)

Halka Arz Fiyatı: 7,50 TL

Halka Arz Kodu: MEYSU

Dağıtım Yöntemi: Bireysel Yatırımcıya Eşit Dağıtım

Halka Arz Büyüklüğü: ~1,3 Milyar TL

Pazar: Ana Pazar

Katılım Endeksi: Uygun

MEYSU GIDA KAÇ LOT VERİR?

Olası lot miktarı şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL).

- 250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL).

- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL).

- 500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL).

- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL).

