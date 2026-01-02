Meysu Gıda halka arz talep toplama tarihleri belli oldu! Meysu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verecek?

Meysu Gıda halka arzına ilişkin detaylar yatırım gündeminde yerini aldı. SPK tarafından onaylanan süreçte hisse fiyatı, talep toplama günleri ve borsada işlem göreceği kod dikkat çekiyor. 1.3 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzda detaylar belli oldu. Peki, Meysu Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var ve pay fiyatı ne kadar?