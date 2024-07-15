Meyve bıçaklı sevgili cinayeti

İstanbul Kağıthane'de cumartesi günü saat 02.00 sıralarında eski sevgilisi Zahide B. ile tartışan Serdar Kaya (50), arkadaşı Hakan B. Zahide B'nin evin bulunduğu binanın önüne gitti. Zile basan Kaya, kapı açıldıktan sonra içeri girdiğinde kapı kilitlenirken Zahide B. ile Seher Ö. tarafından kollarından tutularak kaçması engellendi. Zahide B. ile ilişki yaşadığı iddia edilen Fikret Ö. de meyve bıçağıyla Kaya'ya saldırdı. Kaya'nın, binanın dışında kalan ve Kaya'yı kurtarmak isteyen arkadaşları ise silah zoruyla tutularak durduruldu. Ağır yaralanan Kaya, arkadaşı Hakan B. tarafından Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hemen ameliyata alınan Serdar K. doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, binaya girdiğinde Fikret Ö'nün üstünü ve yerleri kanlar içinde buldu. Bina içindeki Fikret Ö, Zahide B, Emre K. ve Seher Ö. gözaltına alındı. Seher Ö. ifadesinde, olayda kullanılan bıçağı önce klozete attığını, ardından yıkayarak mutfak çekmecesine koyduğunu söyledi. Binada yapılan incelemede, dairenin su sayacının kutusunda ruhsatsız tabanca ve mermiler bulundu.Fikret Ö. bıçakladığını, Emre K. ise silahla ateş ettiğini ancak silahın tutukluk yaptığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Emre K., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklandı. Sorguda, Emre K.'nin 11, Fikret Ö.'nün ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.