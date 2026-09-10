Mezarlıkta boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı: “Beni öldürmeye çalışıyor!”

SALDIRIDAN ÖNCE, ABLASINA SES KAYDI GÖNDERMİŞ

Gamze Yıldırım'ın 7 Şubat günü, evlerinin karşısındaki binanın görüntüsünü çekip, eşinin kendisini takip ettirdiği ve öldüreceği yönünde ses kaydını ablasına gönderdiği ortaya çıktı. Soruşturma savcısına delil olarak sunulan ses kaydında Yıldırım'ın, ''Bir şey olursa bacım, bu videoyu polise ulaştır. Bu evden benim girdiğimi çıktığımı takip ediyor. Beni öldürmeye çalışıyor'' dediği belirlendi.