Mezarlıkta dehşet

Osmaniye'de Veysel Çelik (19) ve Eylül Kurt (16), mezarlıkta bir otomobilin içinde boğazları kesilmiş olarak bulundu. Hayatını kaybeden gençlerin ailelerinin emniyete kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Ailesinin kasap dükkanında çalışan Veysel Çelik'in genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilirken otomobilde yapılan aramada yeni alınmış ve üzerlerinde iki gencin isimlerinin bulunduğu şef bıçağı bulundu.

İSİMLERİ YAZILI BIÇAK

Asri Mezarlık içinde park halinde bulunan otomobilde hareketsiz duran 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Çelik ile Eylül Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vücutlarında kesici alet yarası bulunan gençlerin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aracın torpidosu üzerinde yeni alınmış ve üzerlerinde iki gencin isimlerinin bulunduğu şef bıçağı bulundu. Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Ekipler, iki gencin cinayete mi kurban gittiği yoksa Veysel Çelik'in genç kızın boğazını kesip öldürdükten sonra intihar mı ettiğini araştırıyor.

Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu