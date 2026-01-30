‘Mezarlıkta kaybettim’ dedi anneannesinin katili çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da 21 Ocak akşamı saat 19.00'da Gülay Göktepe, annesi 93 yaşındaki Fatma Demircan'dan haber alamadığını belirterek polise kayıp başvurusu yaptı. Soruşturma sırasında Arnavutköy Balaban Köyü'nde yaşlı kadına ait kıyafet ve çantalar bulununca olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Demircan'ın, madde bağımlısı torunu Volkan Göktepe tarafından bastonla öldürüldüğü belirlendi. Göktepe'nin anneannesini mezarlıkta kaybettiğini söylemesi ifadelerle çelişti. Polis, Volkan Göktepe'yi bilekleri kesilmiş halde buldu; intihar girişiminin sahte olduğu değerlendirildi. Şüpheli, anneannesini öldürdükten sonra ertesi gün gömdüğünü itiraf etti.