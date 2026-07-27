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Giriş Tarihi: 27.07.2026

Mezarlıkta saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Mezarlıkta saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
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Batmandaki silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Dün akşam Batman Asri Mezarlığı'nda yaşanan olayda, aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunlara hedef olan AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.G. (50) ve M.E. (22) ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Mezarlıkta saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
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