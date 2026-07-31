Mezarlıkta silahlı saldırı! Eşini ve sevgilisini vurdu

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Karaköy Mahallesi Karaköy Mezarlığı'nda 30 Temmuz 2026 günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.E. (32) ile gayriresmî olarak birlikte yaşadığı belirtilen V.Y. (38), cenaze nedeniyle mezarlıkta bulundukları sırada saldırıya uğradı.

İddiaya göre, H.E.'nin ayrı yaşadığı resmî nikâhlı eşi S.E. (49), aralarındaki husumet ve namus meselesi iddiasıyla silahla H.E. ve V.Y.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği H.E. ve V.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli S.E.'nin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.