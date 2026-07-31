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Giriş Tarihi: 31.07.2026 12:53

Mezarlıkta silahlı saldırı! Eşini ve sevgilisini vurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde cenaze için mezarlığa giden H.E. (32) ve birlikte yaşadığı V.Y. (38), H.E.'nin ayrı yaşadığı eşi S.E. (49) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kişi yaralanırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Mezarlıkta silahlı saldırı! Eşini ve sevgilisini vurdu
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Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Karaköy Mahallesi Karaköy Mezarlığı'nda 30 Temmuz 2026 günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.E. (32) ile gayriresmî olarak birlikte yaşadığı belirtilen V.Y. (38), cenaze nedeniyle mezarlıkta bulundukları sırada saldırıya uğradı.

İddiaya göre, H.E.'nin ayrı yaşadığı resmî nikâhlı eşi S.E. (49), aralarındaki husumet ve namus meselesi iddiasıyla silahla H.E. ve V.Y.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği H.E. ve V.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli S.E.'nin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Mezarlıkta silahlı saldırı! Eşini ve sevgilisini vurdu
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