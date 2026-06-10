Mezdeke Aynur Kanbur’un ablası ifade verdi: Akraba olduğumuzu söylüyor ama ben tanımıyorum

2016 yılında Fulya'da öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un şüphelisi emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kanbur'un uzaktan akrabası olduğu öğrenilen şüpheli Bülent Gündüz'ün Kanbur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü söyledi. Kanbur'un ablası Dilek Kıymış Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Acılı abla "İtiraf eden kişiyi tanımıyorum." dediği öğrenildi. Soruşturma sırasında şüpheli Bülent G.'nin 2009 yılında Aynur Kanbur'la karşılaştığı ve onunla dansözlük yaptığı için tartıştıkları belirlendi. Öte yandan olayın şüphelisi Bülent G.'ye yarın olay yerinde Başsavcı vekilinin de katıldığı yer gösterme yapılacağı öğrenildi. Soruşturmanın yürütüldüğü Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğine saat 11.30 sıralarında gelen Dilek Kıymış'ın soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı öğrenildi. Dilek Kıymış'ın kardeşinin katilinin yakalandığını öğrendiğinde çok sevindiğini belirterek "Uzaktan akraba olduğumuz söylüyor ama ben İtiraf eden kişiyi tanımıyorum." dediği öğrenildi.

2009'DA BEBEK'TE TARTIŞMIŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında Aynur Kanbur ile Bülent G.'nin 2009 yılında Bebek'te karşılaştıkları tespit edildi. Bu karşılaşma sırasında Bülent Gündüz'ün dansözlük yaptığı için Aynur Kanbur'la tartıştıkları öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör