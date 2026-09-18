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Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:55

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer CHP’den ihraç edildi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) alınan karar doğrultusunda Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer partiden ihraç edildi.

İHA
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer CHP’den ihraç edildi!
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut olmak üzere 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin YENİ Parti'ye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı belirtildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ise alınan karar doğrultusunda partiden ihraç edildiği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#CUMHURİYET HALK PARTİSİ

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Mezitli Belediye Başkanı Tuncer CHP’den ihraç edildi!
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