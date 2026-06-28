Mezuniyetin diploması 8 yıl sonra geldi

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde 2018 yılında, iftardan sonra arkadaşlarıyla buluşmak üzere motosikletiyle yola çıkan 17 yaşındaki Ahmet Bostancıbaşı, kavşakta bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mezuniyetine günler kala yaşamını yitiren Bostancıbaşı'nın diploması, 8 yılın ardından okul müdürü tarafından ailesine teslim edildi.

Evladının ani ölümüyle yıkılan acılı baba İbrahim Bostancıbaşı, aradan geçen 8 yılda acıları nedeniyle okula gidip Ahmet'in diplomasını almadığını belirterek, "Oğlumu bir Ramazan günü iftardan sonra kaybettik. Ahmet'in yokluğu hâlâ içimizde yanan bir kor. Oğlum bu diplomayla bizleri 8 yıl sonra yine gururlandırdı" diye konuştu. Okul Müdürü Hayrettin Acet ise "Ahmet pırıl pırıl bir öğrenciydi, onu hiç unutmadık. Hak ettiği diploması o günden beri bizde duruyordu, gözüm gibi sakladım. Ancak şimdi okuldaki görev süremin sonuna geldim" dedi.