Mezunu olduğu köy okulunu yeniledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Elvan Deniz, 1985'te mezun olduğu İzmir'in Ödemiş ilçesindeki köy okulunu yıllar sonra vefa borcunu ödemek için ailesinin desteğiyle yeniledi. Ödemiş Zeytinlik Sabahattin Şenocak İlkokulu Müdürü Alim Boyar ile irtibata geçen Deniz'e aynı okul mezunu babası, kardeşleri ve annesi yardım etti. Deniz "Üniversite öğrencilerimizden oluşan Lojistik Topluluğu'nun da bize katkı sağlamasıyla sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.